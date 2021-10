Gabriel GOUGUET

Mes quinze années d'expérience m'ont permis d'aborder de nombreux problèmes posés par la conception et la mise en place des systèmes d' information.



Mes formations Techniques et scientifiques, mes connaissances dans les divers métiers de l'informatique, associées à mon expérience (intégration de systèmes et réseaux, administration réseaux ), m'ont permis d'appréhender toutes les situations du métier de responsable informatique.



La conduite de projets, l'animation d'équipe, ainsi que la recherche et la mise en place de solutions techniques, sont pour moi l'occasion de mobiliser toutes mes compétences et ma motivation.



Mes compétences :

Chef de projet

Analyse fonctionnelle

Analyse technique

administration

aéronautique

Responsable informatique

maintenance