Pierre GOURAUD

Diplômé d'un Master Marketing et Vente, mon objectif professionnel est de contribuer à la mise en place de stratégies marketing et de venir en appui des équipes commerciales.



Je bénéficie de compétences et de savoir-faire en matière de méthodes de développement commercial, de démarches et techniques marketing.



D'un naturel sérieux et dynamique, mes différentes expériences m’ont permises de développer mes compétences relationnelles et organisationnelles.



A l’aise en équipe, je mets ma réactivité et mon efficacité au service du groupe de travail afin d’aider à la réalisation d’un projet commun.



Les projets réalisés au cours de mes expériences m'ont permis de vérifier mes capacités créatives et rédactionnelles ainsi que mon sens de la gestion du temps.



Ouvert d'esprit, j'aime échanger opinions et points de vue avec mon entourage.







Mes compétences :

Marketing opérationnel

Développement commercial

Merchandising

Communication interne

Campagne marketing multicanal

Marketing direct