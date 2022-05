Actuellement assistant recherche et développement et chef de projet au sein de la société I-TEK, j'ai effectué un Master des Technologique Innovantes spécialités projets européens. Cela m'a permit acquérir les connaissances dans le domaine de l’innovation et la recherche et développement.

Mon objectif professionnel est de devenir chef de projet dans l'industrie du VTT et ainsi réaliser de nouveaux produits innovants.