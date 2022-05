Pierre GOURLAOUEN

Passionné de technologies depuis toujours, j'ai un fort esprit entrepreneurial. Diplômé de l’Epitech et d'une certification en digital business de HEC, j'ai rapidement rejoint Braineet avec la même volonté de faire bouger les choses.



Durant mon cursus, j'ai effectué un stage de 4 mois à Cologne en Allemagne, un échange universitaire de 8 mois à San Diego aux Etats-Unis.



Mes compétences :

E-Commerce

C#

C

SEA

Digital business

SEO

PHP

Social media

C++

Programmation

Management

Objective-C