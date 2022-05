Pierre GRANDIDIER

Je suis ingénieur hydraulicien confirmé dans l’élaboration concertée et la mise en œuvre opérationnelle d’étude hydraulique. Expérimenté dans le domaine de l’organisation et de l’animation, je sais optimiser le déroulement des projets afin d’assurer la communication nécessaire à la démarche engagée et ainsi que les résultats d’étude de son équipe.



Actuellement, je dirige HTV que j'ai créé en 2007 avec mon associé Hong TRAN VAN (expert en hydraulique des infrastructures linéaires depuis 1988).



Les compétences de HTV se sont développées dans les domaines de l’eau, de l’environnement et des infrastructures hydrauliques, intervenant aussi bien en France qu’à l’étranger.



Notre savoir-faire et notre maîtrise complète des techniques et technologies les plus avancées nous ont permis également de réaliser des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage.



Je suis également formateur en hydraulique pour Ponts Conseil Formation (Formation continue de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées) et pour le CNFPT (Centre Nationale de Formation de la fonction Publique Territoriale).





Mes compétences :

Risque inondation

Aménagement cours d'eau

Continuité biologique

Modélisation hydraulique

Hydraulique fluviale

Hydrologie

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Hydrométrie - mesure de débits