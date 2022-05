Pierre GRANGE

Enseignement du Piano variétés et guitare d'accompagnement à la Maison Pour Tous du Petit Charran à VALENCE 26000



Enseignement du Piano/Chant variétés à l'Ecole de Musique de PORTES-LES-VALENCE 26800



Duo CHANSON-PASSION , Cabaret, Récital de Chansons Françaises, soirées privées chez l'habitant, Galas d'Associations.



PIANO - BAR Musiques de Variétés, Comédies musicales, musiques de films, airs et chansons d'autrefois etc ......



Etudes :



Faculté de Musicologie de TOURS.

Ecole d'Art Martenot de PARIS.

Institut Musical des Méthodes Actives de LYON.

Ecole d'Educateur Ferdinand REY de MARSEILLE.