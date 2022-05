Pierre GRIG

Mon parcours professionnel se résume en une progression hierarchique au sein de l'Administration des Douanes et Droits Indirects, au gré de concours et de multiples mutations.

D'agent d'éxécution à celui d'agent d'encadrement, mon expérience professionnelle me permet de répondre (ou tenter de le faire au mieux) aux interrogations de bon nombre de nos concitoyens. Trésor public, santé, sécurité et moralité, voici les principaux domaines de compétences d'un agent des Douanes actuel.

Au service du public, il est primordial d'être à son écoute, une qualité qui peut devenir une passion.

En parallèle, depuis 2004, j'ai à coeur de promouvoir et développer une nouvelle discipline sportive automobile, le Drift. Véritable sport à part entière dans son pays d'origine, le Japon, hyper médiatisé aux USA, l'Europe semble lui promettre un bel avenir également. Comparable au célèbre patinage artistique, il fait évoluer avec beaucoup de grâce et d'audace, de puissantes voitures sur pistes macadamisées. Un réel art martial sur 4 roues, le pilote doit obéir à des règles très strictes, dont l'usure fumante des pneus n'est qu'une conséquence et non l'objectif absolu.

Aidé par quelques films cultes (Fast and Furious) et le développement de jeux vidéos, le jeune public français commence à nous rejoindre sur le théâtre de nos démonstrations et notamment, dans le cadre de notre championnat national, le "Drift Challenge".

Le Drift est un pur bonheur pour le public, mais aussi pour le pilote. Aura t-il sa place dans l'univers du sport automobile français ?

Les partenaires les plus septiques (et non moins célèbres) en sont persuadés, surtout lorsqu'ils ont eu la chance d'occuper le baquet de gauche... sans volant. J'oubliais de préciser que les voitures les plus symboliques, sont des sportives japonaises, non importées en Europe. Tout un programme.

Si tout cela vous tente... c'est normal. N'hésitez surtout pas à me contacter.