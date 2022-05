Pierre GRIGNARD

Après 57 ans d'activités en optique, optométrie, audioprothèse, ... je me suis spécialisé depuis 40 ans dans la prise en charge, d'une manière holistique, des patients qui souffrent d'acouphènes, une vraie DOULEUR.

J'ai écrit un livre ACOUPHENES, ENFIN DES SOLUTIONS aux Editions IRELIA MU. L'objectif est multiple :

-informer les patients et leur entourage que des solutions sont possibles pour soulager, sans agression et protéger le patient : dédramatisation, conseils, prises en charge TINNITOMETRIQUE.

-transmettre à tous les professionnels impliqués dans une recherche le fruit de mon expérience et découvertes pour qu'ils apportent eux-mêmes le même service à leurs patients.



