Florence DENOS

J'ai crée HEADERPOP "Les têtes chercheuses", il y a 8 ans. Il s'agit d'une agence de conseil en communication, digital, Rp, médias.



Nous sommes spécialisés dans le domaine du lifestyle : sports, loisirs, food, deco-design, tourisme et mode. Notre agence s’organise autour de talents de tous horizons : graphistes, designers, directeur artistique, relation presse, web designers, développeurs web, illustrateurs, photographes, set designer, monteurs vidéo, réalisateurs.



En parallèle de cette activité, je suis intervenante en e-marketing, marketing et communication auprès de CCI, d'écoles de commerce et de réseaux professionnels. J'effectue donc un travail de veille permanent sur les sujets du e-marketing, e-commerce et des technologies web.



Mes compétences :

E-communication

Formation professionnelle

Management de projet

Commercial

E marketing

Communication