Elyes MANNAI

Directeur Administratif et Financier Groupe d'une société leader sur son marché, cotée en bourse, avec une expertise dans les secteurs de la Communication, du BTP, de l'Industrie, de la Banque et de l'Audit (Big 4).



Pilotage de projets et Réorganisation Industrielle. Mise en place des normes IFRS - IAS et des procédures Sarbannes-Oxley (SOX).



Reporting mensuel au format Français, US, Canadian et Spanish Gaap.



Business Plan et reforecast mensuel.



Mise en place d'un cahier des charges pour l'Implantation d' ERP ( SAP - ROSS)



Analyse des coûts et amélioration des marges et du BFR.



Restructurations et Participation aux Opérations de Fusions-Acquisitions-Cessions (Evaluations - M & A).



Juridique corporate.



Gestion de la Trésorerie, mise en place d'un Cash Pooling



Négociation de financements avec les Banques et les fonds d'investissements dans le cadre de projets industriels sous contrat de D.S.P.



Management des relations sociales (CE, DP, CHSCT); Management du personnel des RH et de la paie.



Bilingue: Anglais, Italien et Espagnole (Scolaire).



Activité parallèle: Enseignant chargé du cours d'analyse Financière à l'Université de Paris XIII en Master Pro II depuis 1995 à ce jour.



Mes compétences :

Management

Conseil

LBO

Due Diligence

Organisation

IFRS

Fusions acquisitions

Gestion de projet

Direction financière

Restructuration