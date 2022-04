Bruno ALEXANDRE

Directeur Régional BNI Paris et Petite Couronne.



Responsable de l'Accompagnement, de la Formation des membres et des Directeurs des groupes BNI sur la région Petite Couronne Parisienne (75 - 92 - 93 - 94).



Actuellement nous accompagnons sur la région plus de 700 entrepreneurs répartis sur 32 groupes en fonctionnement et une quinzaine en cours de création.



Nous recherchons des entrepreneurs fortement implantés localement sur la Région pour continuer le développement et l'accompagnement de nouveaux groupes sur cette partie de l'Ile-de-France.



BNI (Business Network International) est un réseau d'affaire dont l'objectif unique est le développement des ventes des membres qui composent les groupes. C'est le leader mondial dans son domaine



http://www.bnifrance.fr/

http://www.bni.eu/

http://www.bni.com/



