Pierre GRIMAUD

* Objectif de carrière :

Ingénierie et conception de solutions de traitements des eaux (potables et usées) au service de la communauté.



* Parcours professionnel :

Diplôme d'ingénieur (Ecole Polytechnique, Paris) puis spécialisation avec un MScA en traitement des eaux (Ecole Polytechnique de Montréal).



* Fonctions occupées chez Ville de Montréal

- Côté exploitation, Ingénieur procédé pour la 2e plus grosse usine de filtration de la ville dans le contexte de la mise à niveau de l'usine (coagulation, ozone, UV, hypochlorite sur site et pompage basse pression)

- Amélioration continue des procédés de filtration sur sable (avec et sans coagulant)

- Création d'outils de support aux opérateurs

- Assistance planification et supervision de projet d'amélioration de l'usine



* Fonctions occupées chez IAMGOLD

- Ingénieur mécanique au sein du groupe d'ingénierie et construction (ingénierie corporative pour toutes les mines du groupe Iamgold)

- Supervision du travail des consultants, estimation, conception et plans et devis

- Support aux questions de chantier



* Fonctions occupées chez BPR CSO :

- Bureau d'étude (génie conseil) de solution de gestion et de traitement des eaux usées unitaires et pluviales.

- Aide à la préparation de plan directeur pour le traitement des eaux pluviales.

- Dimensionnement dynamique d'ouvrage de rétention et de traitement des eaux d'égout unitaire.

- Intégration au sein de l'équipe de spécialistes du contrôle en temps réel (RTC en anglais) pour l'optimisation des réseaux de collecte.

- Chargé de projet (RTC) et interface client pour la ville de Montréal (Canada).



Mes compétences :

Conception

Traitement des eaux

Eau potable

Optimisation