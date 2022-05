Pierre GUEDON

Actuellement en poste en tant que Responsable d'Agence chez Bastide le Confort médical.

J'ai la ferme volonté de donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle, de passer un échelon.



Je suis en recherche d’opportunités , nouveau poste, nouveaux challenges.

Je suis armé avec une expérience de plus de 10 ans dans le management et l'animation d’un centre de profit et d'un équipe de vente.

Le coaching et l'accompagnement d'une équipe commerciale .



Fort de 10 années d'expérience réussie au poste de Responsable de Rayon pour la société Conforama.



Je souhaite aujourd'hui donner un nouvel élan à ma carrière. Je mets à votre disposition mes capacités commerciales, managériales et gestionnaires, acquises lors de mes précédentes expériences, afin de vous accompagner dans le développement de votre Chiffre d'Affaire.



Chef de rayon Blanc, Brun , Gris , Mini ménager au sein de Conforama depuis 2006 ,en poste actuellement sur le magasin de Nîmes (magasin du TOP 30 de l'enseigne).

Mes expériences professionnelles en restauration rapide et dans le commerce m'ont appris la polyvalence, le dynamisme à toute épreuve et la prise de responsabilités du management d'une équipe.



Riche de ces expériences, je sais ce que je désire: je souhaite remporter des nouveaux challenges,me mesurer à d'autres forces, mais aussi découvrir, apprendre , m'investir, et m'enrichir professionnellement au sein de mon entreprise.



On me dit ambitieux mais humble, avec personnalité joviale, et perfectionniste.



En tant que personne dynamique et positive, je recherche toujours à progresser et à être force de proposition et d'échange pour avancer ensemble chaque jours.



Dynamique, volontaire et motivé je cherche à me surpasser et à m'investir pour être au top.



Motivé, rigoureux et disposant d’un fort attachement envers la relation client et l’intégration de l’équipe de vente.

Grâce à mes postes de responsable, j’ai pu développer mes compétences envers la relation clientèle, le management, le recrutement et la formation.



Ces postes m’ont permis aussi d’appliquer une politique commerciale par la valorisation des produits et ainsi dynamiser les ventes et animer les équipes afin d’atteindre les challenges et de faire monter en compétences les équipes.



J’aime la performance dans le travail bien fait et j’ai le sens du relationnel client.



Titulaire d'une licence en management DISTRISUP (DISTECH).

Je suis depuis Avril 2007, responsable de rayon BBG ( Univers Blanc, Brun , Gris)

Je manage et j'accompagne une équipe de 8 personnes pour un C.A de 10 millions € à l'année .



Mon sérieux, ma motivation, mon implication et mon dynamisme m'ont permis de m'imposer au sein de mon équipe et de mon entreprise.



J'ai une vision très large du monde de l'entreprise, et je souhaite acquérir une progression dans la gestion de ma carrière professionnel.



Mon profil professionnel vous intéresse ? N'hésitez à me contacter pour que l'on puisse échanger.







Mes compétences :

Mise en place et respect du merchandising

Microsoft Windows 9x

Sphinx Software

Microsoft Works

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Millennium

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Merchandising

Mac OS X

Lotus Notes/Domino

Animation d'équipe

Management commercial

Sap business

Dynamique

Développement des ventes

Vente

Management