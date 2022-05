Pierre GUEGUEN

La révolution numérique - développement des réseaux à haut et très débit, offre de progiciels accessibles de partout (mode SaaS) - modifie de manière importante l'organisation informatique d'un certain type de PME : les entreprises petite mais en croissance, au fort besoin de mobilité, disposant d'implantations multiples, fortement internationales etc., peuvent avec les outils SaaS avoir accès avec les logiciels en mode SaaS à des outils permettant de gérer leur performance à des coûts moindre.

UBISTER s'adresse à ces entreprises et leur offre un service unique de proximité et de compétence.





Auparavant, partant du constat que l'industrie agroalimentaire française est statistiquement sous-utilisatrice de prestations et outils en matière de système d'information, j'ai fondé le cabinet CARDINEM (en 2001), dont l'objet est d'aider les directions générales à définir, mettre en place et améliorer leur plan de transformation du système d'information.



La démarche de CARDINEM est avant tout pragmatique et guidée par les résultats.Depuis, CARDINEM s'est ouvert à d'autres secteurs (services, industrie) et à l'international.



Mes compétences :

Vente

Communication

Gestion de projet

Management

Conseil