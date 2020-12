Nicolas EPELLY

Spécialiste de l'innovation commerciale, marketing et technologique en B to B to C. J'ai batî mon parcours et mon expérience sur une réflexion approfondie des comportements des utilisateurs à l'égard des technologies de l'information et la prise en compte des impacts systémiques que les nouveaux usages ont sur l'ensemble de la chaîne de valeur des fournisseurs de solutions.



J'ai eu l'occasion de démontrer ma créativité et mon sens de l'innovation en étant à l'origine de nombreuses premières technologiques en exploitation commerciale.



Quelques exemples significatifs ci-dessous :



Avec KORTEX INTERNATIONAL :

1985 : développement de la première carte FAX pour PC



Avec L'INRIA

1986 : premier développement en OCCAM (langage de programmation "parallèle") sur ordinateur massivement parallèle pour simulation en temps réel de processeurs de traitement du signal



Avec IBM

1990 : premières implémentations de réseaux APPN (Advanced Peer to Peer Network) d'AS/400 pour des clients europérens

1992 : création d'une passerelle e-mail vers système de paging des employés IBM

1993 : déploiement de la première passerelle SNA/ TCP IP, SNA / Internet et DISOSS / SMTP pour des grands comptes



Avec FRANCE TELECOM MOBILES/ ORANGE

1994 : premières applications DATA MOBILE (protocole MOBITEX) pour des applications de SFA pour plusieurs comptes de la distribution

1996 : lancement du premier service avec SMS (pour le service des renseignements 712)

1997 : premiers services de PUSH d'information pour les applications bancaires avec la Barclays Bank)



Avec NORTEL

1999 : lancement du premier Web Call Center ("Internet Voice Button") pour la LA REDOUTE (Alloweb)



Avec CEGETEL

2002 : premières solutions ASP de centres d'appels virtuels avec technologies GENESYS (AXA, EDF)

2003 : lancement du premier service commercial VXML couplé à une offre de numéros spéciaux

2004 : lancement du premier numéro spécial avec menu vocal interactif accessible sous Web et intégrant le Text to Speech

2005 : premier 800 avec Messagerie vocale sous e-mail et reconnaissance vocale simplifiée



Avec Alcatel-Lucent (2007-2011) établissement de nouveaux modèles de coopération entre intégrateurs et opérateurs pour des solutions managées et semi-hastées.



Avec SITA (2011-2015) . création d'offre de simplification de la gestion de la gestion des communications pour les compagnies aériennes : Simple Managed Telephony



Avec ORACLE : depuis 2015 . Innovation avec les partenaires autour des Converged Infrastructure Managées.



Mes compétences :

Communication