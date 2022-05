Pierre GUENEAU

Je recherche :



• Direction générale ou gérance temporaire d’une société, à temps complet ou en temps partagé, en situation normale ou de crise

• Direction de projet

• Gestion déléguée d’une mission ponctuelle à caractère administratif, financier ou juridique

• Audits, expertises, études, formation en économie, banque et finance



Les secteurs :



• Entreprises commerciales, artisanales et de services de toutes tailles

• Banques, prestataires de services d’investissement, société de gestion de portefeuilles, fonds d’investissement, assurances

• Secteur public, ONG, associations

• Institutions internationales



L’expérience :



• Plusieurs gérances de sociétés en création ou en portage, direction d’un programme européen de coopération, liquidations amiables de sociétés, administrations provisoires de banques

• Conciliations, mandats ad hoc, cessions d’entreprises, gestions de projets et leurs financements

• Expertises judiciaires, audits, études organisationnelles, récupération de créances

• Plusieurs missions longues durée à l’étranger : Guinée Equatoriale, Congo Brazzaville, Algérie, Mauritanie, Madagascar…

• Directeur financier d’une société de négoce international (4 années)

• Cadre de banques pendant 15 années, Crédit Lyonnais et Banque Louis Dreyfus



Divers :



• Gérant de PG Finances Conseils depuis 1996, société de services et de conseils aux entreprises

• Conseiller en investissements financiers, courtier d’assurances, agent immobilier

• Membre de la Chambre Nationale des Conseillers et Experts Financiers (CNCEF), membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers (CNCIF) n° D005934



Mes compétences :

Administratif

Audit

Banque

Banque et Finance

Création

Finance

Formation

Juridique

Manager