Pierre GUERARD

Ingénieur HEI en bâtiment, aménagement et architecture diplômé en 2016, je réalise actuellement un stage dans le cadre du mastère spécialisé en urbanisme et immobilier de l'ESSEC.

Mes différentes expériences tant professionnelles qu'associatives m'ont amenées à développer de bonnes compétences en management d'équipes et de projets, plus particulièrement dans le domaine du bâtiment.

Je suis actuellement en stage chez Espelia, cabinet de conseil au secteur public au sein de leur département aménagement.



Mes compétences :

Microsoft Project

Microsoft Office

Autodesk Revit

Autocad

Microsoft PowerPoint

Management opérationnel

Microsoft Word

Microsoft Excel