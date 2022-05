Pierre GUIDINI

Titulaire d’une mention complémentaire cuisinier en dessert de restaurant, suite à mon apprentissage et mes différentes expériences dans le domaine de la pâtisserie et la cuisine j’ai pu acquérir une solide expérience professionnelle.

En tant que pâtisser, j’ai pu développer ma créativité, ma sensibilité aux saveurs ainsi qu’aux différents styles de pâtisserie (banquet, cocktail, dessert à l’assiette), la manipulation du sucre et du chocolat, la gestion de stock, ainsi que la gestion de personnel.

De nature dynamique, rigoureux et sérieux, j'ai réussi à me trouver dans un métier exigeant qui requière adresse, imagination et la recherche constante du beau et du bon.





Mes compétences :

Cuisine

Pâtisserie