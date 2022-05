Pierre GUILBAULT

Consultant DevOps issu du monde du développement, je mets mes compétences au service de missions visant à mettre en place une démarche DevOps grâce à de l'outillage d'automatisation et des méthodologies adaptés.



Durant les 5 années passées au sein de Sopra Steria, j'ai pu évoluer sur différents aspects du cycle de vie d'un projet. Après des débuts en tant que concepteur / développeur Java, je me suis orienté vers l'architecture des systèmes d'information ce qui m'a permis d'intervenir sur des sujets où les problématiques de développement et de production sont omniprésentes. Ce sont ces projets mêlant complexité technique et organisationnelle qui m'ont fait rejoindre la mouvance DevOps.



Aujourd'hui je suis consultant DevOps chez Wemanity, entreprise disruptive spécialisée dans la transformation Agile & DevOps des entreprises.



Compétences techniques :



Méthodes : Agile, Lean Startup, Continuous Delivey, Kaizen

DevOps : Puppet, MCollective, Ansible, Docker, Vagrant, XL Deploy, Jenkins, Sonar, ELK

Infrastructure : Rsyslog, Collectd

Virtualisation : VMware ESXi

Systèmes d'exploitation : Linux (RHEL), AIX

Architecture : SOA, EJB, ESB (Apache ServiceMix)

Serveurs : Apache HTTP, Apache Tomcat, JBoss

Messagerie : Postfix, Zimbra

Moteurs d'indexation : ElasticSearch

ETL : Logstash

SGBD : Oracle, MySQL, PostgreSQL

Langages : Java, Shell, Perl, Python

Internet : XHTML/CSS, PHP, Javascript, Ajax, Java EE, XML, JSON

Frameworks : Hibernate, Struts, Spring



Également passionné par la météorologie depuis mon plus jeune âge, j'ai lancé depuis peu le blog "Le Guide Météo" dans lequel je partage des conseils aux personnes ayant des besoins spécifiques vis-à-vis de la météo.



Lien vers le blog : http://leguidemeteo.com



Je m'intéresse par ailleurs à tout ce qui tourne autour de la domotique et des objets connectés.



