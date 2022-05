Pierre GUILLAUME, dit "Pierre L'écoleau" ...

Professionnel spécialisé et engagé

Je suis autodidacte polyvalent, passionné par les vastes domaines de l'eau, et plus particulièrement spécialisé dans la valorisation domestique de l'eau de pluie, la qualité de l'eau alimentaire, l'usage de toilette sèche et l'assainissement écologique ..

Actif en tant que conseil / études, assistant à maîtrise d'ouvrage, formateur sur le thème de la "valorisation domestique de l'eau de pluie", conférencier et consultant en réglementation Eau & Assainissement, sous statut Auto-Entrepreneur ...

Professionnel des plus pointus en France sur le concept "Eautarcie" du Pfr. Joseph Orszagh (Belgique - eautarcie.org), sur projets d'Eautonomie complète en eau de pluie, et sur la réglementation.



Aussi créateur-animateur d'un website, d'un webforum et fondateur d'une association, je m'active en permanence sur le web et sur le terrain pour militer en faveur d'une considération plus respectueuse de l'eau, de cette essence de Vie qui nous est vitale, et pour une reconnaissance du potentiel qualitatif de l'eau de pluie ..



Aussi Youtubeur, vous pouvez retrouver mes vidéos sur ma chaîne éc'eau-logis :

https://www.youtube.com/channel/UCyr-u7_w40MW-JIpvhB3yeA/



Merci de votre attention.

Bienvenue à vous sur :

www.ec-eau-logis.com

www.facebook.com/ec.eau.logis



Cordialement.

"Pierre L'écoleau"



Mes compétences :

Écologie

Qualité

Technicien

Eau

Valorisation

Conseil

Réglementation

Etudes