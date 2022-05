Pierre-Guillaume BARET

Bonjour à tous,



Issue de la filière Arts Appliqués ( bac F12 95 + BTS EVIC 97 )

j'ai d'abord travaillé dans le multimédia et je suis rapidement passé au secteur jeu vidéo, en tant que character designer, j'en ai fait ma spécialité, tout au long de mon passage ( 6 ans ) chez Lexis-numérique : au dela de la création j'ai assuré le suivit de modélisation en étroite collaboration avec le staff 3D, pour arriver aux résultats les plus proches de mes designs.



j'ai participé à la création de game design, concept art, de textures, boucles vidéo, graphisme, illustrations decors, personnages, effets spéciaux, travail de particules, et d'animations images par images pour divers jeux. ( Les aventures de l'Oncle Ernest , La boite à Bidule, Alexandra Laedermann, Timon et Pumba, Expérience 112, In Memoriam etc... )



imagination, rafinement et rigueur sont pour moi des éléments essentiels pour produire des travaux de qualité.



Aujoud'hui en freelance, j'alterne entre graphisme, l'illustration, storyborad et webdesign.

vous pouvez voir mon travail ici :Array

N'hésitez pas à me contacter, si vous souhaitez ma participation à l'un de vos projets.



