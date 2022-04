Je m'appelle Carine Hinder, je suis animatrice 3D depuis 10 ans dans le jeu vidéo. L'animation est une passion, j'aime particulièrement mon métier. Donner vie à des personnages et émouvoir le public est ma première motivation. J'anime, mais je réalise et fais les rendus des séquences animées sur lesquelles je travaille ( temps réel, cinématique, courts métrages, trailers).

Je suis également auteur de jeux vidéos: Imagine Modern dance (DS) et J'apprends avec les PooYoos (Wii, PS3 et Xbox).



Je travaille essentiellement sur 3dsmax (CS et bones), photoshop, After effect, premiere et particles illusion.



Mon parcours scolaire m'a également sensibilisé à l'illustration, au dessin et a l'architecture: je suis aussi illustratrice freelance!



Passez voir mon site web:Array !



