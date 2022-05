Marie DE LIGNEROLLES

Je développe actuellement des collections d'art de la table pour des Grands Magasins en tant que designer intégrée, et des projets de luminaires et de mobilier en freelance.

C'est un travail de design (création et développement des produits), d'adaptation de produits existants (travail de picking en France ou à l'étranger avec l'acheteur concerné), de développement de modèles avec les fournisseurs et de montage de collections cohérentes.



J'ai développé précédemment plusieurs collections pour le mobilier et le luminaire pour ces Grands Magasins.



Mes compétences :

Design objet

Couleurs et Matières

Motifs