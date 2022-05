Diplômé ingénieur Matériaux de Polytech'Grenoble en 2008, j'ai effectué ma dernière année d'école d'ingénieur en Génie Matériaux au Québec à l'école Polytechnique de Montréal.



J'ai ensuite travaillé chez ACT Composites en Suisse pour mon stage de fin d'études. J'ai poursuivi en CDI au sein de cette même entreprise spécialisée dans le prototypage et la fabrication de moules et pièces composites.



En Février 2010, j'ai rejoint la société Resoltech spécialisée dans le développement et la formulation de résines époxy.

Je travaille désormais chez Alteo Alumina au sein du Laboratoire d'Applications.



Pierre-Guillaume Colmard

pg.colmard@gmail.com



Mes compétences :

Composites

Matériaux