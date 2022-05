Pierre-Guillaume FAYET

Actuellement Consultant Senior au sein du métier Transaction Services d'Ernst & Young Paris, je participe aux projets de croissance externe menés par nos clients des secteurs de la banque, l'assurance et la gestion d'actif. Nous les accompagnons sur différents aspects de leur stratégie M&A (due diligence financière, business modeling, valorisation et intégration), en France et à l'étranger.



Mes compétences :

Conseil

Corporate finance

Développement durable

Finance

Finance d'entreprise

Hedge Fund

Private Equity