Pierre Guillaume ULLMANN

Ancien journaliste économique à Paris (plus de 23 ans d'expérience professionnelle), je réside depuis 2012 en Colombie, ou j'ai suivi plusieurs formations couronnées par un diplôme .



J’ai créé à Cali, troisième ville de Colombie et pôle industriel et commercial de la région du Valle, la société FRANCIA YA! SAS, dédiée a la promotion des PME et des professionnels libéraux colombiens de la région en France et en Europe, et a l’accès des petites et moyennes entreprises françaises à ce marché régional



Ex Periodista y Comunicador social del grupo Media francés SGP (con 23 años de experiencia), vivo en Colombia desde el año 2012, me gradué de dos universidades colombianas (EAN de Bogota y Universidad del Quindio) ,soy fundador de FRANCIAYA! SAS, el asesor de pymes vallecaucanas al mercado internacional



Mes compétences :

Journalisme

Macroéconomie

Médias