Pierre GUILLEMIN

Formation:

Baccalauréat Economique et social



2000-2002: Dans l'optique de faire une école de commerce, j'ai souhaité acquérir une expérience du terrain et des techniques commerciales. (Expérience acquise au sein de l'entreprise CMB pour laquelle je vendais des caisses enregistreuses et des instruments de pesé... auprès des commerces de proximité par le biais d'une prospection physique)



J'ai donc fait un BTS Force de Vente au Lycée Le Rebours (Paris 12ème) puis ai passé les concours d'admission parallèle pour l'Institut supérieur de commerce de Paris.



2002-2005 ISC:

Après les deux premières années "générales" et différents stages, j'ai choisi la spécialisation Marketing/Achat/logistique et distribution en troisième année avec comme sujet de mémoire "Pourquoi externaliser sa logistique et sa distribution ?"



Cette spécialisation me permet de garder un coté "proche du client" en étant en charge des relations clients et fournisseurs.



2005: Départ en Chine afin de valider 12 semaines à l'étranger qui se transformèrent en 24 semaines une fois sur place.

Expérience en temps que chef de produit, chargé du développement et de l'exportation de certaines gammes de produits.



Février 2006: Employé chez MEG:

Support logistique et technique.

Chargé de la gestion de la supply chain et de différentes opération de logistique et de maitrise d’œuvre.



Novembre 2007 : Commercial SVP Transport / OSL Logistique

Chargé du développement de OSL Logistique, département de logistique promotionnelle de SVP Transport

Démarchage / Mise en place / Suivi

Chiffre d'affaire annuel : 2 M€



Mes compétences :

Achats

Audit

COMMERCE

Commercial

Contrôle qualité

Distribution

Étude de marché

Export

Gestion de stock

Import

Import Export

Logistique

Qualité

STOCK'

Supply chain

Technique

Transport