Pierre GUILLEMIN

Naissance du projet:



Suite à mon intégration en 2006 en tant que responsable technique au sein du groupe ACCOR, j'avais pour mission de trouver des solutions afin d optimiser le ratio des performances énergétique de deux établissements hôteliers situés en Haute Savoie,

Cette mission c' est très vite transformée en passion, l' ingénieur technique régional et mon directeur d'établissement de l' époque m'ont demandé d'être conjointement pilote pour la mise en place et le suivi d' un programme nommé traqueur énergie en région Rhône-Alpe.

Nous avons constaté après 2 ans de travail (par suivi graphique des consommations d' énergies en y incluant les DJU A N-1) qu il y a eu en moyenne 12 % d'économies budgétaire liée aux économies d' énergies réalisées incluant des retours sur amortissement inférieure à 3 mois.

Par ailleurs, force est de constater qu'il est tout a fait possible de réaliser des gains budgétaires suite à des économies d' énergies tout en valorisant une image de marque et tout en demeurant acteur du respect de l’environnement.



Résumé opérationnel:



Ma société a pour ambition d’accompagner les établissements recevant du public à diminuer leurs budget énergétique par audite de performance énergétiques immobilier, devis de modifications techniques avec retour sur amortissement, contrat de maintenance préventive ainsi qu' une option du suivi informatisé de l'évolution des ratios de performance énergétique acquis .

Fort d’une expérience de plusieurs années en tant que responsable technique pour un groupe hôtelier avec option mission traqueur énergie pour des ERP et plusieurs années en tant que cadre technique dans le milieux hospitalier, fesant partie du membre du CLIN ( comité de lute infectieux nosocomial et chef de projet du carnets sanitaire de l'eau , l alliance des connaissances technique et sanitaire sont deux atouts majeurs pour démontrer le sérieux de ma société et pouvoir atteindre des établissements de grands groupes et, de types différant.

La société propose à ma clientèle un service de diagnostic et de conseil en optimisation de performance énergétique. La valeur ajoutée du projet est de proposer un partage informatique de l' analyse graphique DJU compris (degrés journaliers unitaire a n-1) de l' évolution acquisse des consos d énergies conjointement aux modifications techniques apportées ,d une part ,pour acter les résultats ,d' autre part pour fidéliser mes clients. Le marché actuel étant en forte expansion, l’entreprise pourra facilement se faire une place en proposant un service dans un contexte où les prévisions d’ activités sont très favorables.( Certification v2010 pour les établissements de santé, politique européenne de la réglementation thermique , RT 2020)



Description du produit - service:



Le diagnostique énergétique:

Le diagnostique énergétique permet dans un premier temps de faire l' analyse a t0 des consommations sectoriel d énergies , ainsi que des contrats d'abonnements ( eau, gaz, électricité ) de mettre en évidence les points énergivores afin de trouver des solutions d améliorations , de préparer les dossiers et document a l'ADEME pour les aides financières de l'état



Devis de modifications techniques et contrats de maintenance préventifs:

Les devis concernant les modifications techniques et contrats de maintenance à apportés prennent en considération le retour sur amortissement.



Suivie informatique des consommations d'énergies:

Je prévoie de proposer au chef d établissement un suivie informatique partagé des consommations d énergies soit, par une analyse graphique informatisée ,soit par la mise en place d'appareils analytique afin d acté les évolutions de fidéliser et d'atteindre un ratio de performance énergétique tout au long de notre collaboration.



