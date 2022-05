Pierre Guillermo a été le fondateur , et le President Directeur General d' un groupe de telecommunications coté à la Bourse de Paris Euronext. Après 30 ans d' activité dans ce secteur, il a décidé de céder ses activités de télécommunications à des investisseurs. Actuellement, il développe de nouveaux investissements, en Europe , au Brésil ( Rio de Janeiro ) et au Maroc ( Marrakech ) .



Pierre Guillermo was the founder, the President and CEO of a telecommunications group rated on Euronext Nyse Stock Exchange. After 30 years of works in this area, he has decide to sold his telecommunications activities to investors. Actually, he launches new investments in Europe ,in Brasil ( Rio de Janeiro ) and in Morocco ( Marrakech ).



