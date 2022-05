Pierre GUILLEVIC

Après 5 ans d'achats techniques dans l'automobile, dans un contexte international; Je me suis lancé un défi : créer, mettre en place et piloter une structure Achats dans une PME multi sites (achats chantiers, frais généraux, investissements, facilities). J'y ai crée une structure souple, adaptée à l'entreprise. Ce fut une expérience riche en enseignements organisationnels et surtout humains.

J'ai, ensuite pu approfondir mes connaissances en créant et animant la fonction Achats au sein d'ARMORGREEN dans un marche très exigeant et source de nombreux rebondissements car subventionne et non encore mature : le photovoltaique.



Mes compétences :

Achats

Achats techniques