Pierre GUIRAUD

L'expertise du pilotage commercial et financier dans la Banque et l'Assurance m'ont amené à découvrir le marché immobilier.

Fort d'une nouvelle expertise de près de 5 ans dans l'immobilier et plus particulièrement dans la transaction dans le neuf, je suis à l'affût de nouvelles opportunités dans ce secteur passionnant.



Mes compétences :

Location Meublée

Analyse crédit

Assurance

Fiscalité immobilière

Crédit à la consommation

Démembrement de propriété

Crédit immobilier

Prêt immobilier

Négociation immobilière

Immobilier

Financement immobilier

Conseil immobilier

Transaction immobilière