Pierre-Henri BUSSIERE

Bonjour,



Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur Informatique spécialisé en Calcul et Modélisation Scientifique, je travaille depuis 2013, en tant qu'Ingénieur Etude et Développement au sein de la société Modis de Clermont-Ferrand.



Je souhaite désormais évoluer dans ma carrière et me diriger vers des technologies évolutives et notamment celles du web (HTLM/CSS, PHP, Java J2EE, .NET) et/ou éventuellement celles du web.



Bien qu'étant débutant dans ces technologies, je suis sérieux , rigoureux, et force de proposition de par mon expérience de près de 10 ans dans le développement logiciel.



Mes compétences principales liées à l'Informatique sont :



- Langages: C++, Bash (bon niveau), Java

- IDE : Visual Studio 2010, Eclipse



Mes compétences :

Langage Java

Visual Studio 2010

Fortran 90

Langage C / C++

Qt 4.8

Script bash

SQL

PHP

Maintenance

Développement

Eclipse

C#