Pierre INIGUEZ

Je suis Chercheur en biologie / Journaliste scientifique et travaille depuis 18 ans en tant que directeur scientifique au sein d'une société de e-consulting qui réalise des produits e-marketing pour l'industrie pharmaceutique. Je suis responsable du contenu éditorial à destination des médecins. Je dirige des boards d'experts et assure les relations avec les éditeurs ainsi que le suivi clientèle. je travaille à l'interface entre l'éditorial, les clients et le service technique qui assure le back-office de nos interfaces de travail.



