Pierre JACQUIN

"Bien faire le bien", voilà ce à quoi j'aspire dans ce que j'entreprends et développe, tant sur le plan personnel que professionnel. Dans un environnement en pleine mutation, les valeurs éthiques prennent plus que jamais du sens. Fort de cette conviction et de mon expérience, je cherche et propose des solutions alternatives et innovantes, pour la constitution, la transmission et la protection de votre patrimoine.



"Aller de l'avant,c'est aller à contre-courant, vers la source"



Mes compétences :

Assurance Vie

Droit immobilier

Banque privée

Fiscalité patrimoniale

Crédit immobilier

Gestion de patrimoine

Transmission de patrimoine

ISR

Placements

Bois

Défiscalisation

Viager