Pierre JACQUOT

Passionné par les nouvelles technologies et après 13 années d'expériences à la DSI au sein de services de production, j'occupe actuellement un poste de Consultant / Ingénieur Système et Virtualisation.



Je suis curieux, rigoureux et dynamique.



Voici mes compétences :



Systèmes : Clients Windows : XP/7/8, Servers Windows : 2000/2003 R2/2008 R2/2012 R2 - Rôles : Active Directory (GPO), DNS, DHCP, TSE, WSUS, Services de fichiers, Service d’impression - Messagerie : Exchange 2003/2007/2010/2013, OWA, Office 365 - Serveurs Web : IIS, FTP, Apache - SGBDD : Notions sur MySQL et SQL Server 2012 - Linux : Notions sur CentOS



Virtualisation : VMware : ESXi 5.0/5.1, vCenter Server Virtual Appliance (vCSA), Cluster : HA - DRS, vMotion, Storage vMotion, vCenter Converter (P2V & V2V), VMware Tools, VMware Data Recovery - VMware View 5 - VMware ThinApp - Hyper-V (2008 R2 – 2012 R2)



Cloud : Hosted Exchange 2010, Office 365, Azure - Azure AD



Réseaux : TCP/IP



Sécurité : Sensibilisation, Anti-virus : Symantec Endpoint Protection, Trend Micro, F-Secure - IAM : Access Master



Supervision : Nagios, Centreon, Nagvis, SCOM, Zabbix



Sauvegarde : CA ARCserve Backup, Backup Exec, Cobian Backup, EMC NetWorker, Veeam



Stockage : SAN EMC² VNXe 3300/5500 - NAS Iomega StorCenter px4-300d / StorCenter ix2/ix2-dl



Langages de scripting : Batch, PowerShell, PowerCLI



Management de projet : Cahier des charges, audit et préconisations, risques, budget, documentations et livrables, reporting, pilotage d’une équipe, planification, formation, méthodologie ITIL



Langues : Anglais (Lu, parlé et écrit : Technique), Espagnol (niveau scolaire)





Formations professionnelles :

2013 : VMware vSphere : Install, Configure, Manage [v5.1]

2013 : Cisco Unified Wireless LAN Network / Atelier Technique CISCO WIFI

2013 : Les bases techniques de la sauvegarde informatique

2013 : VMware View : Install, Configure, Manage [v5.0]

2013 : Introduction aux domaines du stockage, de la sauvegarde et de l’archivage de données



Certification :

2014 : VMware Certified Professional 5 - Data Center Virtualization (VCP510)



Mes compétences :

Sauvegarde

Stockage

Supervision

Virtualisation

Réseaux

Systèmes

Certification VMware vSphere 5 (VCP510)