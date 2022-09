Fort de 25 ans d'expérience chez plusieurs grands comptes, j'ai pu évoluer dans des contextes techniques riches et variés

J'ai appris les technologies du moment et ainsi acquis une expertise dans plusieurs domaines

Je suis prêt à affronter de nouveaux «challenges»



Cursus « Ingénieur DevOps » (3 mois, d'avril à juillet 2022 ; 22 modules et 8 certifications)

- DevOps - Démarche et impacts

- Manager les transformations de façon agile

- Les bases du SQL

- L'essentiel de Java et de l'objet

- Python par la pratique

- Méthode Agile

- Linux : les fondamentaux

- Linux administration système

- Git gérer le versioning

- Maven - Construire ses projets

- Jenkins Faire de lintégration continue

- Docker pour Linux

- Ansible : Industrialiser les déploiements

- Devenir Développeur Agile

- Kubernetes orchestrer ses conteneurs

- Puppet Administration centralisée

- Développer une communication authentique et constructive

- Cloud Computing - Synthèse complète et réaliste

- Google Cloud Platform - Core infrastructure - Les fondamentaux

- Eco-conception de service numérique

- DevOps et Multi-Cloud en mode projet

- DevOps Foundation



Mes certifications MICROSOFT, VMWARE et LINUX valident mes compétences sur des infrastructures variées:

- Certification VMware « VCP5-DCV »

- Certification Linux « LPIC-1 »

- Certification « Windows Server 2008 Active Directory » (MCTS 70-640)

- Certification « Windows Server 2008 Network Infrastructure » (MCTS 70-642)



Mon site : http://www.doyoubuzz.com/vincent-masetti_1



Mes compétences :

PowerShell / Powercli

VMware vSphere

Hyper-V / Citrix

Active Directory

NT4 / 2000 / 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019

Cloud computing

ITIL

Linux RHEL / AIX

Access Master / SSOWatch

SQL