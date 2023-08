Pierre-Jean BAUMONT

Aujourd'hui directeur au sein de la practice Sécurité des systèmes d'information du cabinet Novaminds et spécialiste en Sécurité des Systèmes d'Information, protection de l'information, GDPR, Risques Opérationnels, Plan de Continuité d'Activités et Anti-Fraude, je fais bénéficier à nos clients mes 15 années passées à diriger des services et des projets dans les domaines des systèmes d'information, des risques opérationnels, de la sécurité de l'information, des ressources humaines, de l'immobilier et des fusions et acquisitions, tant sur le périmètre Français qu’international, au sein de grands groupes bancaires ou industriel:

- Responsable du système d'information métier et des processus opérationnels associés pour Société Générale, Crédit Agricole et General Electric

- Responsable de la sécurité de l'information, des risques opérationnels et adjoint lutte contre la fraude pour Société Générale

- Directeur de projets d'entreprise pour Crédit Agricole SA, Sofinco (Pays Bas, Pays Nordique et Arabie Saoudite).



C'est en 2012, capitalisant sur mes compétences et ces expériences, que j'ai décidé de donner un tournant à ma carrière en m'orientant vers le conseil, offrant ainsi mon expérience opérationnelle et mes compétences aux entreprises qui le souhaitent.



Spécialités: Risques opérationnels; Lutte contre la fraude et la fuite d'information; Sécurité des systèmes d'information; GDPR / RGPD; PCA; Processus et systèmes d'information; Analyse, refonte et optimisation des organisations; Audit; SIRH



Mes compétences :

Ressources humaines

Process

MOA

Organisation

Informatique

Six Sigma

Système d'information

Direction de projet

Fraude

Saas

SIRH

Sécurité des systèmes d'information

Peoplesoft

Gestion du risque

IAM

SIEM

DLP