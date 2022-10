Pierre-Joseph MARHADOUR

Commercial technique en blocs portes coupe feu, acoustique et DAS, châssis vitrés cf et acoustiques

Parcours professionnel :

- 18 ans comme commercial sédentaire (établissement des devis et suivi des commandes)

prescripteur (Architectes, économiste de la construction, responsables Hlm)

commercial terrain chez Malerba (menuisiers, entreprises de gros oeuvres),

- 2 ans et demi en conduite de travaux et achats chez SMD (menuiserie),

- commercial technique depuis 3 ans dans le groupe deya, pour la marque Blocfer sur les départements 59-62-80-02-60-08

Depuis le 1/09/2015 : chargé de prescription chez Malerba (69 cours la ville)





Mes compétences :

menuiserie intérieure technique