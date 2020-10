Pierre Julien DINDJEKE

PYRO TRANSIT est un Établissement de Transit et de négoce international de tout type de produit avec une préférence pour les stocks. Les services que nous offrons sont les suivants:

- Dédouanement import/export

- Approvisionnement

- Import Export

- Courtage agroalimentaire

- Négoce

- Réservation de fret

- Aconage

- vente et achat de véhicules

- Prestations de services

- Conseils aux importateurs



Avec notre qui compte 05 employés travaillant tous dans un seul objectif qui est celui de la satisfactions de notre clientèle de marque. Nous sommes présent sur le marché depuis 1 ans et comptons déjà plusieurs partenaires dans le monde, et restons a l’écoute de nouvelles opportunités. Notre travaille consiste entre et autre à mettre en relation les importateurs et exportateurs; leurs apporter des conseils nécessaires pour leurs transactions; assurer le transport a l'international de leurs marchandises; négocier les achats ou les ventes pour le compte de nos clients; dédouanement et acheminement des marchandises;... Notre réseau compte plus de 55 000 entreprises dans le monde comptant grossistes, importateurs, fournisseurs etc... pouvant véritablement donner satisfaction à vos besoins.



PYRO TRANSIT is a Transit and international trading establishment of any type of product with a preference for stocks. The services we offer are:

- Customs clearance import / export

- Supply

- Import Export

- Agri-food brokering

- Trading

- Freight booking

- Aconage

- sale and purchase of vehicles

- Services

- Advice to importers



With our staff of 05 employees all working in a single goal, which is the satisfactions of our branded customers. We have been present on the market for 1 year and already have several partners in the world, and are listening to new opportunities. Our job is to put importers and exporters in touch with each other; Provide them with necessary advice for their transactions; Ensure the international transport of their goods; Negotiating purchases or sales on behalf of our customers; Customs clearance and freight forwarding ... Our network has more than 55,000 companies worldwide, including wholesalers, importers, suppliers, etc., who can truly satisfy your needs.

We are located in Akwa Douala-Cameroon Street galienni before the ideal crossroads



Nous somme situé à Akwa Douala-Cameroun Rue galienni avant le carrefour Idéal

Tel: 690482820/653508997

E-mail: pyrotransition237@yahoo.com



Mes compétences :

Logistique