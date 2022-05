Http://lacroix-avocat-grenoble.fr



Maître Pierre Lacroix est avocat au barreau de Grenoble.

Principalement orienté en droit du travail, il plaide régulièrement devant les Conseils de Prudhommes. Structure à taille humaine, son cabinet défend les salariés et les employeurs, et leur apporte une écoute et une disponibilité particulière. Sa maîtrise du contentieux lui permet de défendre utilement ses clients, notamment dans les procédures de contestations de licenciement.