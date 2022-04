Maître Guillaume GARDET est avocat de tradition généraliste à Lyon en Région Rhône-Alpes. Son domaine d’activité couvre un large contentieux de la vie civile, des affaires économiques et du droit pénal.



Tourné vers la défense des intérêts des personnes dans leur vie privée et leur rapports familiaux (mariage, divorce, patrimoines, conflits lors d’une succession, hospitalisation d’office…) ainsi que dans leurs relations avec les tiers, les administrations publiques et les services de l’Etat, Maître Guillaume GARDET s’oblige, conformément aux exigences professionnelles et déontologiques qui régissent la profession d’Avocat, à une discrétion et un secret absolu.



Situé sur le Cours Franklin Roosevelt à l'angle de l'Avenue Maréchal de Saxe et à proximité de la place Maréchal Lyautey vers le Pont Morand en face de l’Hôtel de Ville sur la rive gauche du Rhône, l'accès au cabinet est facilité par le métro, ligne A arrêt Foch, et par l'accès à un parking sous la place Maréchal Lyautey, accessible depuis le Quai Général Sarrail.