Teddy BELLANCE

Fort d’un excellent relationnel client, de part l’entreprise familiale, cette aptitude s’est renforcée autour d’une satisfaction du client à 100%, grâce à la riche et solide expérience MLR, durant laquelle j’ai côtoyé une grande diversité de caractères et de savoirs faire venant d’équipiers, de managers, de directeurs, de clients et d’autres collaborateurs.



Selon moi, on gagne à toujours rester positif car il y a toujours une solution ; en toute circonstance il est donc nécessaire de développer une communication efficace et une pédagogie adaptée afin de garder souder et renforcer une équipe. C’est la raison pour laquelle, mon style managérial est d’avantage tourné vers l’humain.

Sérieux, volontaire et investis dans mes actions, je m’efforce d’atteindre les objectifs fixés dans les limites accordées tout en respectant les règles légales et conventionnelles. Je ne crains pas l’échec car cela me rend plus combatif, mais je mets tout en œuvre pour l’éviter.



Fort d’un réel sens du conseil dans mes domaines de compétences, je dispose de réelles facultés d’écoute, d’analyse et d’adaptation. Souple dans mes réflexions, je pars du postulat selon lequel « rien n’est jamais acquis », je sais donc quand me remettre en cause et quand rester ferme.





Mes compétences :

Ressources humaines

Paie

Droit social

Esprit d'équipe

Vente

Formation

Management

Esprit d'initiative

Droit du travail

Gestion des stocks

Gestion de la relation client