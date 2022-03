Ancien technicien itinérant, je me présente comme un véritable moteur pour une équipe. Curieux, organisé et dynamique, j’ai la capacité de travailler seul, ce qui me permet d’être efficace et polyvalent tout en collaborant avec une équipe distante.



Mes compétences :

Bonne capacité d'adaptation

Autonomie professionnelle

Rigueur

Conscience professionnelle