Pierre LEINEK

Ancien sous officier d active en operateur d ecoute.Apres l armee j ai Recommence comme vendeur en porte a porte a vendre de l assurance vie, des vehicules pour renault ,puis chef de groupe, chef de vente, directeur commercial,et apres directeur de 2 succursales dans le poid lourd.

de plus j ai forme quelques promotions de jeunes vendeurs

4 chefs de ventes et 2 directeurs.

Recrute par un de mes clients pour excercer d autres fonctions se rapprochant de mon premier metier, matiné d un peu de commerce et de connaissances des lieux et des moeurs locaux.

specialiste en securite alimentaire

auditeur haccp

auditeur iso 9000

anglais:courant

Russe :courant

Allemand:scolaire

Tcheque :notions

Kazakh :notion

SSIAP3

"l essentiel est invisible pour les yeux........."

st ex



Mes compétences :

Sécurité

Management

Sureté de fonctionnement

Vente

Sport de combat

Histoire

Parachutisme