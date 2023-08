Christian GOSSEAUME

Avocat au Barreau de Rennes depuis 2009, Maître GOSSEAUME est amené, dans la France entière, à conseiller, informer et assister les collectivités et les professionnels du tourisme dans la réalisation de leurs projets, leurs réformes ou leurs contentieux.



Le tourisme, un droit constant mais une activité transversale, du partenariat public/privé, et qui nécessité la maîtrise du lien entre différents droit : urbanisme, travail, fiscal, commerce, consommation, associatif, public, propriété intellectuelle, santé.



Pour la réalisation de vos projets, vous avez besoin de conseils et surtout de réponses personnalisées afin d’être garantis que vos décisions ne seront pas entachées d’irrégularités et que vous pourrez les mener à termes sans écueils.



Maître Gosseaume propose donc de s’adapter totalement à vos besoins :

- en répondant à vos interrogations (simples ou plus complexes), quelles soient occasionnelles ou sur une base adaptées dans le temps (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle),

- en apportant une analyse juridique pour opérer un choix stratégique,

- en réalisant un audit de votre situation avant une démarche de restructuration, de modification de statuts, de qualité,

- en mettant en place différents modules de formations à l’intention des responsables et/ou du personnel,

- en vous apportant une aide rédactionnelle pour vos contrats, conventions, délibérations, statuts…



Prestataire de formation, j'anime des formations professionnelles et des ateliers à l'occasion de journées techniques et plénières dans le secteur du tourisme.



Mes compétences :

Conseil

Avocat

Social

Tourisme

Formation