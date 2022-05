Vanessa BLANCHET

Chers lecteurs,



Après un BTS Actions Commerciales et une Licence en Management Hôtelier Touristique, j'ai décidé de mutualiser mon savoir-faire dans une nouvelle aventure Auto-entrepreneuriale.



J'ai rejoins depuis peu un réseau national, au doux nom de " L'INVITATION".



Le but est de développer un réseau de partenaires (restaurants, hôtels, centres de loisirs/Bien-être/Beauté), GRATUITEMENT autour d'un concept en vogue "1acheté = 1 offert". Les membres du "Club" bénéficient en retour d'offres promotionnelles mises en place et définies par les adhérents.



Pour les partenaires: accès à une clientèle supplémentaire et sélectionnée sans coût de communication, ni d'adhésion. Maîtrise de l'offre et de la fréquentation. Réservation en directe par les membres du Club. Augmentation de votre CA, Marge et vos Bénéfices assuré !



Pour les clients (particuliers/entreprises) : adhésion au Club pendant 1 an de date à date pour seulement 90€. Utilisation de la carte illimitée et partout en France. Vous rentabilisez vos dépenses en moyenne après 3 sorties. Economies et Pouvoir d'achats garanties !



Futurs partenaires/clients : On vous attend !



