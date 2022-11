Pierre LONGNUS

-Actuellement basé en Suisse.

-17 ans en Amérique du Nord (Montréal, Vancouver, Boston)

-Journaliste-redacteur bilingue (francais-anglais) généraliste

-Photographe de presse et d'illustration (Stock)



REFERENCES

Radio-Canada, Tony Stone, Getty Images Gamma-Liaison, Agence France-Presse.



RECOMPENSES

1er Prix 2006 Concours International, Magazine PHOTO

Le Soleil, Journal de lannée,1993 et 1994, Association de la Presse Francophone du Canada



REPORTAGES:

Canada, le Grand Nord et l'Arctique, l'Alaska, Le Sud-Ouest des Etats-Unis, le Sud-Est, et une partie du Midwest. San Francisco, Las Vegas, Los Angeles, Seattle, New York, Boston, Orlando, Miami, New Orleans, Charleston, Salt Lake City.

En Europe : France, Suisse, Italie, Espagne, Suisse, Royaume-Uni.







Mes compétences :

Office

Ressources humaines

Photoshop

Formateur

Tourisme

Video

Quark xpress

Traduction

E commerce

Dalet Digital Media

P2P

FTP

Journalisme

photographie

communication

Adobe Lightroom