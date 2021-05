Pierre-Louis POULICHET

Créatif, travaillant beaucoup, passionné par la musique, la culture et les nouvelles technologies.



INFORMATIQUE



Système d'exploitation : Mac OS, Windows et Linux (Notions).

Création graphique : Photoshop, Illustrator, InDesign et Flash (Notions).

Création vidéo : Final Cut Pro, Premiere Pro et AfterEffect (Bases).

Création sonore : Logic Studio Pro, Audition et Pro Tools (Bases).

Bureautique : Word, Excel, PowerPoint et Publisher...

Langages : CSS, HTML, Java (Notions +), xHTML (Notions) et PHP (Notions).

Autres : Suite Adobe CS3-5, Access, Joomla!, Blog...



LANGUES



Anglais :

-Rédaction courriel

-Conversation / Interview / Phoner

-Création brochure

-Présentation exposé oral



Espagnol :

-Lecture

-Conversation

-Rédaction (Notions)



Mes compétences :

Culture

Journalisme

Multimédia/Internet

Diffusion /production/

Community management

Communication

Vidéaste

Audiovisuel

Promotion

Web

Webdesigner

Art

Graphisme

Radio

Journaliste

Design