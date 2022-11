Pierre LOVISA (PIERRE LOVISA)

Professionnel des Achats, j'exerce en tant qu'Acheteur Négociateur Contrat Cadre Groupe, dans le secteur des fondations spéciales (construction), ayant travaillé également en tant que Responsable des Achats dans les secteurs du nucléaire, de l'éolien et de l'aviation civile et militaire.

Disposant d'une bonne sensibilité fournisseur et d'un goût prononcé pour le commerce, je réalise les contrats cadres groupe avec les principaux fabricants. Pragmatique et à l'écoute, je suis un facilitateur qui met en relation les professionnels multidisciplinaires de l'entreprise dans le cadre de projet technique.

Habitué à travailler maintenant dans une organisation décentralisée, j'adopte la stratégie de l'exemple afin de convaincre mes clients internes (Business Unit à l'international).

Mes langues de travail sont le français et l'anglais et parfois l'espagnol.



Je Recherche un poste d'Acheteur-Négociateur Contrat Cadre Groupe, pour le compte d'un Groupe achetant des équipements motorisés chenillés (grue) ou sur roue de fort tonnage (construction/défense).

Réalise les contrats cadres avec les principaux fabricants d'équipements chenillés neufs et anime la recirculation/vente des équipements d'occasion internes.