Pierre-Luc QUENTIN

Technicien supérieur de formation, je suis en poste au sein de la société Tison Construction.



Je suis technicien bureau d'études donc je travaille sur le chiffrages d'opérations diverses de toutes tailles (extension, renovation construction.



Je demarche les clients, je fais les métrés et devis. Consultation des fournisseurs.



Il m’arrive de faire des plans pour des permis de construire ou des plans de réalisations pour les compagnons.



J’aime m’occuper de la communication de l’entreprise sur les reseaux sociaux.





Je me tiens au courant des innovations dans le bâtiment, je suis rigoureux, passionné et travailleur.



Mes compétences :

Autocad 2D

Pack office et recherche internet

Informatique

Utilisation du Pack office